Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor
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Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor Ketane meyvesinin yüzde 80 üretiminin azalmasına sebep olan gal arılarına karşı, Bursa'da hizmete açılan laboratuvarda üretilen 17 bin 500 torymusun, Bursa ve Yalova'da zararlının görüldüğü sahalara salımı yapıldı.

Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor

BURSA - Ketane meyvesinin yüzde 80 üretiminin azalmasına sebep olan gal arılarına karşı, Bursa'da hizmete açılan laboratuvarda üretilen 17 bin 500 torymusun, Bursa ve Yalova'da zararlının görüldüğü sahalara salımı yapıldı.

Kestane gal arısının, Türkiye'de ilk defa 2014 yılında Yalova Gacık köyünde tespit edildiğini ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "2015 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü önceliğinde mücadele başlatıldı. Dünyada zarar verdiği alanlarda en etkili mücadele 'Torymus sinensis' ile yapılaması sebebiyle 2015 yılında Yalova'da kurulan laboratuvarda faydalı arı 'Torymus sinensis' üretimine başlandı. 2019 yılında Bursa'da hizmete açılan laboratuvarla birlikte bugüne kadar üretilen 17 bin 500 torymus, Bursa ve Yalova'da zararlının görüldüğü sahalara salım yapıldı. Kestane ormanlarımızda bozulan biyolojik dengenin yeniden tesisi uzun ve sabır isteyen kombine çalışmalarla yapılabileceğinden hareketle kestane meyvesinde yüzde 80 üretim azalmasına sebep olan zararlının bir an önce sayısını azaltmak hedefiyle Bursa Teknik Üniversitesi le birlikte projeler geliştirerek uygulamaya almaktayız. Bildiğiniz gibi bugüne kadar zararlının yayılma alanlarının tespiti amacıyla hazırlanan ve ilk kez Bursa'da uygulanan 'İHA ile Kestane Gal Arısının Yayılışını Tespit ve Haritalama Projesi'nde sona gelindi. Uçuşlar tamamlandı. Özel yazılımla haritalama çalışmaları devam etmekte. Temmuz ayında zararlının yayılış haritası ortaya çıkacak. Harita mücadelede strateji oluşturmak ve torymus üretimini planlamak açısından bizlere büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Dünyada zararlı ile çok az sayıda alternatif mücadele yöntem denemeleri yapıldığını tespit edildiğini ifade eden Akın, "Bu sebeple Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde, yüzde 100 doğal alternatif yöntemlerle mücadele için başlattığımız proje ile öncelikle Bursa'nın İnegöl ve Karacabey ilçelerinde ergin zararlıyı koku, ışık ve yapışkan tuzaklara çekerek sayılarının azaltılması yöntemi denenecek. Ayrıca zararlının yoğun olarak bulunduğu kestane ormanlarında defne yağı ile sisleme yapılacak ve defne yağının zararlı üzerinde etkisi araştırılacak. Proje denemeleri başarılı olduğu takdirde Bursa ve Yalova illerinde yaygınlaştırılacak. Orman Genel Müdürlüğü zararlılar ile doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadele anlayışı doğrultusunda tüm mücadele çalışmalarımızda tamamen doğal yöntemler kullanılarak zararlının sayısını azaltması ve zararın kontrol altına alınması önceliğimizdir" diye konuştu.

Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor
Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor
Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor
Gal arılarına karşı biyolojik mücadele hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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