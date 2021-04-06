Gain ücretli mi oldu? Gain premium fiyatı ne kadar?

Gain paralı mı? Gain aylık ücreti gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ücretsiz olarak yayın hayatına başlayan Gain, kısa sürede binlerce kişi tarafından indirildi. İçerikleri oldukça fazla beğenilen pek çok program ve diziye sahip olan Gain platformu yayın hayatına ücretli olarak devam edecek. Gain ücretli mi oldu? Gain premium fiyatı ne kadar? sorularının yanıtlarını ve detayları sizler için derledik.

Kısa video ve mini dizilere odaklı yeni nesil içerik platformu olan GAIN son yapılan güncellemeler hakkında duyuruda bulundu. Gain ücretli mi oldu? Gain premium fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları da böylece cevap buldu. Akıllı TVlerde de kullanımı mümkün olan Gain hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Yenilikçi, eğlendirici ve bilgilendirici içerikleri bir araya getiren GAIN, premium paketiyle gündem konusu oldu. Mini diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, haber programları, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük canlı yayınlardan oluşan geniş bir içeriğe sahip olan GAIN, ücretli paketini tanıttı.

GAIN ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Ücretsiz bir uygulama olan Gain, geçtiğimiz günlerde akıllı TV ve masaüstü desteğiyle güncellenmişti. Apple TV ve Android TVde de ulaşılabilir olan platforma yenilikler gelmeye devam ediyor.

GAIN PREMIUM FİYATI NE KADAR?

GAİN, aylık 21.90 TL olarak açıklanan premium üyelik hizmetini çok yakında sunacak. Tüm içeriklerinde ücretli olmayacağı da açıklanan bilgiler arasında. Yeni gelecek olan özgün içeriklerin premium olarak ulaşılabilir olacağı belirtildi.

GAIN NE ZAMAN ÜCRETLİ OLACAK?

Gain platformunun resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre 7 Nisan'dan itibaren yeni içerikler GAİN Premium ile ulaşılabilir olacak.