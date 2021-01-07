Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle!

07.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:13
Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle!

Türkiye'nin yepyeni platformu ve mobil uygulaması olan Gain Medya, yayın hayatına başladı. Gain Medya'da yer alan onlarca içerikten biri olan Gain Terapist'in konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Gain nasıl izlenir? Başrollerinde Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı 10 Bin Adım hakkında merak edilen soruların cevapları...

Gain Medya yayın hayatına başladığı günden beri büyük övgüler almaya devam ediyor. İçerikleriyle birbirinden başarılı ismi bir araya getiren platformda yer alan Terapist adlı program hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

GAİN TERAPİST KONUSU NEDİR?

Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman olan terapist Çetin Düztaş'ın hayatı, karısının öldürülmesiyle altüst olur. Katilin bıraktığı ipucunun peşinden giden Çetin, geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken, daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle!

GAİN TERAPİST OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda karşımıza çıkan isim Zeynep Dadak'ın oturduğu Terapist'in oyuncu kadrosunda başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.

APPSTORE - TERAPİST İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!

PLAYSTORE - TERAPİST İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın İsmail Kartal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:26:11. #1.15#
title