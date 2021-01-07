Gain Terapist konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Terapist izle!

Türkiye'nin yepyeni platformu ve mobil uygulaması olan Gain Medya, yayın hayatına başladı. Gain Medya'da yer alan onlarca içerikten biri olan Gain Terapist'in konusu nedir? Gain Terapist oyuncuları kimler? Gain nasıl izlenir? Başrollerinde Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı 10 Bin Adım hakkında merak edilen soruların cevapları...

Gain Medya yayın hayatına başladığı günden beri büyük övgüler almaya devam ediyor. İçerikleriyle birbirinden başarılı ismi bir araya getiren platformda yer alan Terapist adlı program hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

GAİN TERAPİST KONUSU NEDİR?

Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman olan terapist Çetin Düztaş'ın hayatı, karısının öldürülmesiyle altüst olur. Katilin bıraktığı ipucunun peşinden giden Çetin, geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken, daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

GAİN TERAPİST OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda karşımıza çıkan isim Zeynep Dadak'ın oturduğu Terapist'in oyuncu kadrosunda başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.