Gaib Vali Gül'e İhracat Rakamlarını Anlattı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Gaziantep Valisi Davut Gül'e 2019 yılı hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatında büyük oranda artış beklediklerini ifade etti.

Mahsum Altunkaya başkanlığında ki Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Gül'e Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirilen ihracatlar hakkında bilgiler veren Altunkaya, Türkiye genelinde sektörün 2018 yılının 11 aylık sürecinde 6 milyar 099 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine, bu rakamın 1 milyar 974 milyon 282 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapıldığına ve bölgemizin sektör ihracatında birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Altunkaya,"2019 yılından umutluyuz. Gıda üretiminde ve ihracatında Gaziantep'in Türkiye için önemli bir merkez haline geldi. Bölgeden 177 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Güneydoğulu İhracatçılar dünya pazarlarının en önemli aktörleri ve belirleyicisi haline gelmiştir. İhracat kültürünün yerleştiği bölgemizde yüksek katma değerli üretime yönelme başlanmış ülkelerin ihtiyaçları önceden analiz edilerek, kültürleri de dikkate alınıp bu bilgiler doğrultusunda üretim ve ihracat gerçekleştirilmektedir. Birliklerimiz 2018 yılında farklı ülkelerde gerçekleştirdiği Türk Lezzetleri Festivalleriyle de gerek Türkiye'nin tanıtımına gerekse ürünlerin tanıtımına önemli destek vermiştir. 2019 yılında daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep Türkiye'nin gururu bir kent olup sanayinin birçok sektöründe olduğu gibi tarıma dayalı sanayide de çok güçlü. Sanayici ve iş adamlarımızla, ihracatçılarımızla sürekli koordineli halde olacağız. Kapımız herkese açık. Ülke ekonomisine daha fazla katma değer üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatın artışına katkı sağlamak için gereken her türlü çalışmaya desteklerimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Gaziantep ve Türkiye gündeminin konuşulduğu ziyaretin ardından Vali Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA