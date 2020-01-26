GAİB ticaret müşavirlerini ihracatçılarla buluşturdu

26.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:44

Güneydoğulu ihracatçılara yeni pazar yerleri tanıtıldı.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonuyla, ticaret müşavirleriyle "ülke sohbetleri" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, ihracatçılara Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçıları konunun uzmanlarıyla buluşturduklarını, Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarlarını tanıttıklarını kaydetti.

Yeni pazar arayışlarının sürdürdüğünü ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Bu pazarlarda aktif görev almış Ticaret Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bürokratlarımızın görev yaptıkları ülkelerle ilgili gözlemleri ve o ülke pazarlarıyla ilgili sunumları ihracatçılarımız için önemli bir rehber olacaktır. Ülke olarak ekonomik kalkınmamızı artırmak ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak için dış ticaret fazlası vermek zorundayız. Bunun için ihracatla ilgili her türlü gelişimi, son dönemlerde başlayan e-İhracat ve dijital dönüşümü yakından takip etmek hepimiz için büyük önem taşıyor. GAİB üyesi firmalarımıza ve onların uzmanlarına yönelik bu tür sohbet toplantılarımız ve eğitimlerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA