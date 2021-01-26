GAİB Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAİB Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor

26.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:38
GAİB Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu merkezle ilgili ilk adım, fizibilite desteği kapsamında GAİB ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalanan protokolle atıldı.

2020 ihracatını yüksek bir rakamla kapatarak 2021 ihracat hedefini 12 milyar dolar olarak belirleyen GAİB, eğitim ve Ar-Ge alanındaki projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor.

Teknik tekstil için büyük önem taşıyan ve bölgenin tekstil sektöründe yenilikçi ürünler ortaya koyması açısından oldukça önemli bir proje geliştiren GAİB ile İKA, imzaladığı protokolle Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kurulması yolunda önemli bir adım attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Alper Ulusoy Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAİB Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:42:15. #1.16#
title