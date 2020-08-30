GAİB Online eğitimlerinde eylül ayı takvimini duyurdu Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Eylül ayı programını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Eylül ayı programını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Eylül ayında da devam edeceğini ifade eden Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, ihracatçımızın ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz eğitimlerin verilmesini önemsediklerini söyledi.

İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ağustos ayında gerçekleştirilen 5 eğitime toplamda bin 312 katılım olduğunu ve bunun kendilerini oldukça motive ettiğini sözlerine ekledi.

Eylül ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, "Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde bu ayın konuları "TRT Spikeri İsmet Topaloğlu ile Konuşmayı Bilmek ile Konuşabilmek Arasındaki Fark, Yaman Koç ile İleri Düzey Ticari İstihbarat Eğitimi, Patent-Marka-Tasarım Konusunda Bilinmesi Gerekenler, Bora Önalan ile etsy.com'da Satış Teknikleri, Prof. Dr. Ceyhun Elgin ile Covid-19'un Türkiye ve Dünya Ekonomisine Etkileri, Atıl Samancıoğlu ile Kripto Para Teknolojilerine Giriş olacak. Eğitimlere katılmak isteyenler, birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Söz konusu eğitimlerin ilki 2 Eylül 2020 Çarşamba günü başlıyor. İlgililer, Eylül ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-eylul-2020-online-egitim-programlari-hk-144.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ile gönderilecek. Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, "Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında Birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz online dış ticaret uzmanlığı eğitimlerimiz ile online E-Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bugüne kadar bu iki eğitimden 336 mezun verdik. Bu önemli bir rakam ve ihracatımızın geleceği için önemli bir nitelikli iş gücü anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından tasarlanarak kullanıma açılan Kolay İhracat Platformunun lansmanına katıldıklarını ifade eden Kileci, "Kolay İhracat Platformu, hedef pazar önerisi yapan 'Akıllı İhracat Robotu', bakanlık verileri ve birçok yeniliği içeriyor. İhracatçılarımızın işlerini büyük oranda kolaylaştıracak ve ihracatta onlara rehberlik edecek bu platformu üye firmalarımıza ve ilgilenen herkese anlatmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için önümüzdeki günlerde detaylı birçok eğitim düzenleyeceğiz. İhracatımızın dijitalleştirilmesi adına atılan bu büyük adımı sonuna kadar destekliyoruz. Bu değerli hizmetlerinden dolayı başta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA