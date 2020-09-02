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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den "Kolay İhracat Platformu"na destek Açıklaması

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "Kolay İhracat Platformu"nun üye firmalara ve tüm ilgililere duyurulması, anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimler...

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den
02.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:03

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "Kolay İhracat Platformu"nun üye firmalara ve tüm ilgililere duyurulması, anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimler düzenleyeceklerini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, elektronik ticaretin ve ihracatta dijitalleşmenin önemine her fırsatta vurgu yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda e-ticaret ve e-ihracat uzmanlığı gibi farklı eğitimler gerçekleştirdiklerini anımsatan Kileci, "Bakanlığımız tarafından geliştirilen bu platform ise biz ihracatçıların özellikle bu dönemde çok önemli bir ihtiyacıydı. Firmaların ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi yetmiyor, onların üzerinde çalışabilecekleri dijital bir platform oluşturmak da çok önemli. Duyulan bu ihtiyacın Bakanlık düzeyinde karşılanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizler, eğitimlerimiz ile beşeri sermayemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu gibi zeminler oluşturması ve destek vermesi ile de çok daha hızlı yol alacak, sürdürülebilir ihracat hedeflerimize hep birlikte, en kısa zamanda ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Platformun çok sayıda faydası olduğunu belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bu platformun ihracatçılar tarafından öğrenilmesi ve kullanılması için Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak birtakım eğitim çalışmaları yürüteceğiz. İhracatımızın özellikle bu dönemdeki gelişimine hız kazandıracak ve ihracatçılarımızın yol haritalarını çizmelerine çok büyük yardımları olacak bu platformun üye firmalarımıza ve tüm ilgililere duyurulması, anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde, Ticaret Bakanlığımız ile koordineli olarak, çok detaylı eğitimler düzenleyeceğiz."

Kaynak: AA

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