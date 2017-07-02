Gaib Koordinatör Başkanı Çıkmaz Açıklaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, bölgeden yılın ilk 6 ayında 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.



Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölge iş adamlarının büyük fedakarlıklarla ihracata katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.



Son 10 yılın ihracatına bakıldığında, alınan sonuçların emeklerin boşa gitmediğini gösterdiğini ifade eden Çıkmaz, şunları kaydetti:



"10 yıl önce, sene boyunca yaptığımız ihracat rakamlarına bugün 3-4 ayda ulaşabiliyoruz. Bu da ihracatta katedilen mesafeyi göstermektedir. İhracatçılarımız bu zaman zarfında sürekli kendilerini yeniledi. Hem işlerine hem çalışanlarına hem de kendilerine yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bölgeden ilk 6 ayda 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi."



"Gaziantep yüzümüzü ağartıyor"



İhracatta kaydedilen artışın hem iş dünyasının hem de ülke insanının yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Çıkmaz, "Bugün dünyanın farklı noktalarında öne çıkan Türk markalarının varlığı bizleri mutlu ediyor. Elimizden geldiğince bu markaları artırmalıyız." ifadelerini kullandı.



Çıkmaz, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 54,4 payla ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"AB ülkeleri ise yüzde 18,3 payla ikinci, Afrika ülkeleri yüzde 10,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. 184 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, dış giyim, demir-çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."



Bölgenin lokomotif Gaziantep'in adeta "yüzlerini ağartmaya" devam ettiğini vurgulayan Çıkmaz, Türkiye ihracat sıralamasında 5'inci olan kentin, bu başarısıyla ülke ihracatına önemli katkılar sağladığını vurguladı.