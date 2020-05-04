GAİB haftalık eğitim seminerlerine online devam ediyor
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GAİB haftalık eğitim seminerlerine online devam ediyor

GAİB haftalık eğitim seminerlerine online devam ediyor
04.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:33

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, üyelerine ve ilgililerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını, korona virüs salgını günlerinde online olarak sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, üyelerine ve ilgililerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını, korona virüs salgını günlerinde online olarak sürdürüyor. Nisan ayı eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Mayıs ayı online eğitim takvimi de belli oldu.

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler sonrası Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerin devamlılığını sağlamak amacıyla, tüm eğitimlerini online platformlara taşıdı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Nisan 2020 eğitim programının online olarak başarıyla tamamlandığını ifade etti. Mayıs 2020 online eğitim takvimi hakkında da bilgiler veren Kileci, "Pandemi, hayatımızın birçok alanını etkiledi ve artık ticari işlemlerimizden günlük rutin işlerimize kadar neredeyse her eylemimizi dijital platformlarda gerçekleştiriyoruz. Birliklerimiz, ihracatçılarımızın bu geçiş sürecini sağlıklı takip edebilmeleri ve ayak uydurabilmeleri amacıyla gündemdeki gelişmelere dair çeşitli eğitimler vermeye devam ediyor. Eğitim çizgisinden ayrılmayan Birliklerimiz Nisan ayında, Değişime Uyum ve Yeniliklere Hazırlık, Pandeminin Genel Ekonomik Duruma Etkileri ve Alınacak Tedbirler, Evde Çalışılan Günlerde Müşteri İlişkilerini Etkin Sürdürmek konulu eğitimleri Zoom Online Platformu üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Mayıs ayında da devam edecek haftalık online eğitimlerde, Yeni Dönemde Değişen Yönetim Becerileri, Covid-19'a Rağmen Satış, İletişim Benim İşim, Pandemi Günlerinde Motivasyon, Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni başlıklı eğitimler düzenlenecek. Diğer yandan, firmalarımızın dış ticaret alanındaki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı bir sorumluluk bilerek, düzenlediğimiz ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimize online platformlarda devam ediyoruz. 100 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimize başvurular devam ediyor. Dış ticaret alanında sertifikalı uzmanlık belgesi almak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan ilgililer 8 Mayıs 2020 tarihine kadar eğitimimize başvurabilirler" şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitimlerin ilki 5 Mayıs 2020 Salı günü başlıyor. İlgililer, Mayıs ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-mayis-2020-online-egitim-programlari-hk-106.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ile gönderilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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