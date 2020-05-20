GAİB'den online eğitim Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) "Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni" konulu online eğitim düzenlenecek.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) "Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni" konulu online eğitim düzenlenecek.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın video konferans yoluyla gerçekleştirilecek seminerde, pandemi sonrası insan yaşamında, iş dünyasında, iç ve dış ticarette meydana gelebilecek gelişmeler ele alınacak.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dijital eğitimlerde ortalama 200 kişilik katılıma erişildiğini ifade etti.

Kileci, üyelerini yeni gelişmelerden haberdar etmek, salgın sonrası yeni dünya düzeninde doğru konumlanmalarına yardım etmek ve sektörlere yetenekli ve bilinçli gençler kazandırabilmek için gerçekleştirdikleri online eğitimlerde işlenecek konuların bütün sektörlerin geleceğini yakından ilgilendirdiğini belirterek, Nedim Narlı'nın sunumuyla ücretsiz verilecek sertifikalı eğitimin 14.00-16.00 saatlerinde telekonferans üzerinden yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA