GAİB'den "Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanlığı Eğitimleri" Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üye firmaların e-ticaret ve e-ihracat alanında nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sertifikalı ve ücretsiz "Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanlığı Eğitimleri" düzenliyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üye firmaların e-ticaret ve e-ihracat alanında nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sertifikalı ve ücretsiz "Online E-Ticaret & E-İhracat Uzmanlığı Eğitimleri" düzenliyor.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, gençlerin ihracat ailesinde aktif görev almalarını istediklerini de ifade etti.

Online e-ticaret eğitimlerinin ise belli periyotlarla verileceğini anlatan Kileci, bu kapsamda e-ticaret, e-ihracat ve dijital dönüşüm alanlarında bölgedeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 14 Eylül Pazartesi günü eğitimlere başlayarak 5 hafta boyunca devam edecek olan 150 saatlik eğitim vereceklerini açıkladı.

Salgın sürecinde dijital dönüşümün anlamının daha iyi kavrandığını ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"E-ticaretin dünya ticaretindeki payı giderek artarken, Türkiye de bu konuda dünyaya paralel bir seyir izliyor. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'nın açıkladığı güncel verilere göre Türkiye'de e-ticaret hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu. Hemen hemen tüm sektörler, Kovid-19'un etkisiyle çok kritik bir faaliyet alanı olduğu bir kez daha anlaşılan e-ticarete yöneldi. Artık şirketlerde e-ticaret, e-ihracat departmanlarının hızla arttığını göreceğiz. Bu birimlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek e-ticaret ve e-ihracat uzmanlığının ise en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu olacağını öngörüyoruz."

GAİB tarafından gerçekleştirilecek olan ücretsiz ve sertifikalı eğitimlere katılmak isteyen adayların https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/online-e-ticaret-e-ihracat-uzmani-yetistirme-egitimi-142.html adresinde yer alan başvuru formunu 6 Eylül Pazar gününe kadar doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA