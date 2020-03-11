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GAİB bölge illerinde yeniden yapılanacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TRT GAP Radyo'ya konuk oldu.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
GAİB bölge illerinde yeniden yapılanacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TRT GAP Radyo'ya konuk oldu. Başkan Kileci katıldığı yayında GAİB'in çalışmalarını, Korona virüsün etkilerini ve ihracattaki hedefleri değerlendirdi.


Kileci, Amanos Tüneli'nin yapılması ile birlikte Gaziantep ile komşu illerin körfez bölgesi haline geleceğini belirterek, "Gaziantep ile Kilis arasında planlanan 6. OSB'nin tamamlanması ve Amanos Tüneli'nin açılması ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 3. şehri olabiliriz" dedi.


"Başarının arkasında ekip çalışması var"


Konuşmasına bölge ihracatı ile ilgili rakamlar vererek başlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "2019 yılında Birliğimizden 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamın yaklaşık 7,5 milyar doları Gaziantep'ten, geriye kalanı ise diğer illerden yapıldı. Gaziantep Şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. Kenti oldu. Bu program vesilesiyle emeği geçen tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Bu başarıya şunu eklemek isterim ki, ihracatı artırmak için GAİB olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tüm dünyada pazar ve ürün araştırması yapan bir ekibimiz var. Bu ekip; nerede hangi ürünün satılacağından, ihracatta güçlü ve zayıf yönlerimize kadar birçok alanda araştırma yapıyor. Yavaş yavaş meyvesini veren bu başarıların arkasında bu ekip çalışması yatıyor" dedi.


"En fazla ihracat yapan ilk 3 şehirden biri olabiliriz"


Başkan Kileci Bölge illerinin ihracattaki hedeflerini anlatırken, Amanos Tüneli'nin yapılması ile Bölge ihracatında çok büyük bir artış yaşanacağına dikkat çekti. Kileci, "En fazla ihracat yapan 5. iliz. Amanos Tüneli Projesi, bölge illerini körfez bölgesi haline getirip, limana yaklaştırıyor. Gaziantep'in limana uzaklığı 110 km oluyor. Mesafe yarı yarıya düşecek. Bu proje gerçekleşirse, lojistik anlamda çok önemli bir avantaja sahip olacağız. Diğer taraftan Kilis'le aramızda 6. Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Planlanan bu projeler başarıyla gerçekleşirse; İzmir ve Bursa'yı geçerek en fazla ihracat yapan 3. şehir olmamız mümkün görünüyor. İstanbul ve Kocaeli ile de aramızdaki ihracat farkı büyük ölçüde kapanacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.


"Mücadele ruhuyla yoğrulan bölge insanımız hiçbir konuda pes etmemiştir"


Kileci, bölge ihracatının güçlü yönleri ile ilgili olarak da, "Bölgemizin üretim ve ihracat noktasında ağırlık verdiği sektörlere dikkat çekmek istiyorum zira verdiğimiz bu önem neticesinde bu sektörlerde dünyada söz sahibiyiz. Tekstil, gıda, hububat, bakliyat, un, makarna, halı Bölge olarak en güçlü olduğumuz sektörlerdir. Örneğin Gaziantep halı sektöründe, özellikle parça halı konusunda yüzde 65 pay ile dünyada birinci sıradadır. Halının yanında un, makarna, ambalaj ve pamuk ipliğinde de pazarda liderliğimiz var. Yanı başımızdaki savaşa rağmen bu Bölgeye yapılan milyon dolarlık yatırımları da vurgulamak isterim. Tarih boyunca zorlukların hiç azalmadığı bu Bölgede, mücadele ruhuyla yoğrulan Bölge insanımız hiçbir zaman pes etmemiştir" dedi.


"Enerjimizi ihracatı artıracak projelere harcıyoruz"


GAİB olarak, bölge illerinde bulunan temsilcilikleri yeniden yapılandıracaklarını da açıklayan Koordinatör Başkanı Kileci, şöyle devam etti: "Hali hazırda; Cizre, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş'ta bulunan temsilciliklerimizdeki yapılanmayı değiştiriyor, Adıyaman ve Kilis'te yeni açılan irtibat bürolarımızı da bu yeniden yapılanma ekseninde hizmete hazırlıyoruz. Yasal düzenlemelerin bitmesinin ardından, fiziki ve teknik altyapı yenilenmeye başlandı. Artık temsilciliklerimizde de etkin ve yetkili personel olacak; Eximbank, KGF ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da yer verilecektir. Bu sayede Bölge insanımız; imkanlar ölçüsünde ve kurallar dahilinde ihracatın finansmanı, devlet destekleri ve müşteri bulma gibi hizmetlere kolaylıkla ulaşabilecektir. Bu hizmetlerin altını doldurabilmek adına çok ciddi bir eğitim seferberliği içerisindeyiz. E-Ticaret, E-İhracat ve Dış Ticaret Eğitim Programları düzenliyor; seminerler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Enerjimizin büyük çoğunluğunu, ihracatçımızı bilgi ile donatmak ve ihracatımızı geliştirmek için harcıyoruz."


"Korona virüs en fazla bizi etkiliyor"


Tüm dünyada hızla yayılan Korona Virüsün dış ticarete etkilerini de değerlendiren Başkanı Kileci, en fazla etkilenen şehirlerin başında Gaziantep'in geldiğini bildirdi. Kileci, "Korona virüsten herkes etkilendi ama şehir olarak en çok biz etkilendik diyebiliriz. Zira bizim ihracatımızın yaklaşık yüzde 55'i Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Rusya ve en önemlisi Irak başta olmak üzere Orta Doğu gibi sorunlu pazarlara yapılıyor. İhracatımızın sadece yüzde 30'u Irak'a gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere korona virüsten dolayı alınan önlemler çerçevesinde Habur Gümrük Kapısı'nda araç geçişleri kısıtlandı ve Irak ihracatında ciddi bir yavaşlama oldu. Habur Gümrük Kapısı'na giderek nakliyeciler ve tır şoförleriyle görüşüp yerinde incelemeler yaptık; Ankara, Diyarbakır ve Mardin'de konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Araç geçişleri çeşitli önlemler ile hızlandırılmaya çalışıyor fakat en önemlisi insan sağlığını gözeterek sorunu çözmek. Ekipman ve personel desteğimizle Habur'da ticari akış devam ediyor. Bölgemizde ciddi ekonomik sorunların patlak vermemesi adına bu akışın devam etmesi çok önemlidir. İnsan sağlığını gözeterek, transit ticaretimizin akışını sürdürmek birinci önceliğimizdir" şeklinde konuştu.


"Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz"


Kileci, daha güçlü bir Türkiye'nin yolunun daha fazla üretim, istihdam ve ihracattan geçtiğine de dikkat çekerken, "Hiçbir zaman durmayacağız, pes etmeyeceğiz. Herkes işini en iyi şekilde yapacak. Dünyanın şu an içinde bulunduğu konjonktür gereği bir tarafta ticaret savaşları olurken, diğer tarafta ölümcül bir ile mücadele ediyoruz. Tüm bunlar olurken bizler işimizi yapmaya çalışıyor, ülke ekonomisine katkı sunmanın yollarını arıyoruz. Sınır ötesinde çarpışan askerimizin kanının yerde kalmaması için güçlü olmamız gerekiyor. Savaşlar artık cephelerde değil; ekonomide ve bilgi teknolojileri alanında veriliyor. Eğer buralarda güçlü iseniz, başarılı iseniz, kimse karşınızda duramıyor. Bizim de hedefimiz tam olarak budur" dedi.


GAİB, akademi gibi çalışıyor


Başkan Kileci, "İhracatçı adaylarına neler söylersiniz?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Eğitimi odağımıza alan bir Birlik olduğumuzdan akademi gibi çalışıyoruz. Her hafta en az bir eğitim seminerimiz var. Alanında uzman insanlarla bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bunların içerisinde mutlaka ihracatçılarımızı ilgilendiren konular vardır. Birliğimizin web sayfasını olan www.gaib.org.tr'yi ziyaret edebilir, sosyal medyadan tüm bu etkinliklerimizi takip edebilirler. İhracat yapabilmek adına en temelden en karmaşığına kadar gerekli tüm bilgileri eğitimlerimizde vermeye çalışıyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz ise bizi eğitim almak istedikleri konularda yönlendirmeleri ve yapıcı eleştiriler getirmeleri. İlk başlarda bir salonda 15-20 kişiye eğitim verirken, şuanda katılımlar 200-250 kişilere yükseldi. Biz bilginin gücüne ve insanımıza güveniyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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