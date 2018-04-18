Gaib Başkanı Çıkmaz'dan Seçim Değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, GAİB ile ilgili iddiaları yalanlayarak,"GAİB, Gaziantep ve bölge ekonomisinin göz bebeğidir. Kimsenin Birliğimizi yıpratmasına müsaade etmeyiz" dedi. Çıkmaz, iddialarla ilgili

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin üyeleri yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek amacıyla 25 Nisan'da sandık başına gidecek. GAİB Koordinatör Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, seçim sürecini değerlendirirken, Birliği ve çalışanlarını töhmet altında bırakan, ayağı yere basmayan asılsız suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi. Çıkmaz, "Kimse aslı astarı olmayan iddialarla Birliğimizi karalayamaz, töhmet altında bırakamaz. Bunu yapan başkan adayı hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İhracat Rakamlarına Baksınlar

Çıkmaz, seçim öncesi Birliğin gerçek dışı iddia ve beyanlarla kamuoyunun gündemine getirilmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Başkan Çıkmaz,

"Gerek GAİB, gerekse de Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği şehrimiz ve bölgemiz ekonomisinin lokomotif kuruluşlarındandır. Adeta ekonomimizin gözbebeğidir. Bu kurumları yıpratmaya, töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Birliğe başkan adayı olduğunu söyleyen birisinin hakkı hiç yoktur. Bu kurumlar büyüdükçe, güçlendikçe bölge ve ülke ekonomisi güçlenecektir, büyüyecektir. Bugün GAİB'i eleştirenlere karşı söyleyeceğimiz tek nokta şudur; Afaki söylemlerle hareket etmeyin. Birliğimizden yapılan ihracatın son 25 yılda nasıl katlanarak büyüdüğüne bakın. Rakamları kıyasladığınızda Gaziantep'in ve Birliğin başarısı açıkça görülecektir. Rakamlar yalan söylemez" şeklinde konuştu.

"Karalama değil projeler öne çıkarmalı"

Seçim sürecini de değerlendiren Çıkmaz, "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ancak, seçim öncesi yalan yanlış bilgilerle ihracatçıların ve kamuoyunun kafasının karıştırılmasına asla müsaade edemeyiz. Her üyemiz başkanlığa aday olabilir. Bu en doğal ve demokratik hakkıdır. Ancak, başkan adayları projeleri ve fikirleri ile ortaya çıkmalı. Karalama politikası yanlış olduğu gibi üyelerimiz tarafından da tasvip edilmez. Üstelik seçimden seçime GAİB'i hatırlayan, Birliğin hiçbir faaliyetinde olmayan, Gaziantep'te ciddi bir yatırımı ve ihracatı bulunmayan bir kimsenin sadece çamur at, izi kalsın anlayışı ile yaptığı açıklamalar kendisine oy kaybettirmekten başka bir amaca ulaşamaz. Seçim öncesi Birliğimize karşı karalama kampanyası başlatan, yönetimi ve personeli töhmet altında bırakan başkan adayının Birliğimizden son üç yıl içerisinde ne kadar Antep fıstığı ve kuru kaysı ihracatı yaptığını merak ediyoruz. Haksız suçlamalarda bulunan başkan adayı ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Başkaları hakkında suç üretmek bir suçtur. Bu nedenle de suç duyurusunda bulunacağız. Seçimlerin centilmenlik sınırlarının dışına çıkmadan, demokratik bir ortamda gerçekleşmesi en büyük dileğimizdir. İhracatçılarımız sandıkta en doğru kararı verecektir. Sandıktan çıkacak sonuca da herkes saygılı olmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP