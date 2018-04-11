Gahib Genel Kurulu

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Kaplan seçildi.

GAHİB'ten yapılan açıklamaya göre, İlyas Öztürkmen ve Ahmet Kaplan'ın başkan adaylığını açıkladığı seçimlere iki liste halinde gidildi. Mavi liste ile seçime katılan Kaplan 174 oy alırken, Öztürkmen'in beyaz listesi ise 114 oy aldı.

Başkanlığa seçilen Kaplan, yaptığı konuşmada, dostluk, centilmenlik ve demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde oy kullananlara teşekkür etti.

Gaziantep ve ülke ekonomisinin gururu olan halıcılara hizmet için yarıştıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Seçim artık geride kalmıştır. Artık hizmet zamanıdır. Seçimlerde kaybeden kazanan yoktur. Kazanan Gaziantep'tir, kazanan halı sektörüdür. Biz hepimiz bir aileyiz. Ekip arkadaşlarımla Gaziantep olarak halı sektöründe elde ettiğimiz başarıyı kalıcı kılmak, hatta daha da ileriye götürmek için çalışacağız. Seçim öncesi üyelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız. Bu vaatlerimizi gerçekleştirmek için tüm üyelerimizden destek bekliyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Bizim için her üyemizin görüşü önemlidir. Önümüzdeki dönemde tüm üyelerimizle istişare içerisinde olarak, sektörümüzün sorunlarını çözmek için gayret göstereceğiz."