GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan bayram mesajı
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GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan bayram mesajı
28.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:31

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Kurban, insanlar arasında kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirir ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı. İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayan GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan'ın mesajında, "Müslümanlar olarak Allah'ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, hayatı huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren, barış ve kardeşlik duygularını pekiştiren günlerdir. Kurban ise toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Bayram coşkusunun toplumun tüm kesimlerine yayılması birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemlidir. Bu amaçla, yetim, garip, mazlum ve muhtaçlara bayram sevincinin yaşatılmasına gayret göstermek bayramın anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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