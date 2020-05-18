GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 19 Mayıs mesajı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "101 yıl önce olduğu gibi bu günde milletçe bir savaşın içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "101 yıl önce olduğu gibi bu günde milletçe bir savaşın içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gençliğin yarınlara çağın gerektirdiği gibi hazırlanması gerektiğini savunan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, yaşanan corona virüs salgınıyla yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek yarınların dizaynını yapacak olan gençlerin yeni dünya düzenine göre eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Kaplan mesajında "Bir milletin var olma mücadelesindeki en önemli adımlardan birisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı işgal edilen bir vatanın kurtuluşu için yakılan en büyük meşaledir. Böylesine anlamlı bir günün gençliğe bayram olarak armağan edilmesiyse geçmişten geleceğe millet olarak yolculuğumuz için önemli mesajlar içermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini oluşturan ve yüz bir yıl önce yakılan meşalenin günümüzü, yarınlarımızı aydınlatacak olması, geleceğimizi yaşayacak ve yaşatacak olan yeni nesillerimizin çağın gerektirdiği gibi eğitilmesi ve gerekli donanımlara kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de coronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken anlıyoruz ki bundan sonraki alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, iş dünyamız ve uluslararası ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor. Bu bilinçle yarınlarımızın teminatı olan gençliğimizin yeni dünya kurallarına uygun olarak eğitilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Bu cennet toprakları canlarını bizler için feda ederek vatan olarak bizlere armağan edenlerin en büyük umudu büyük ve güçlü Türkiye'nin ilelebet yaşamasıdır. Bu bilinçle bizler de devraldığımız bu vatan toprağımızı gelecek nesillerimize daha güçlü ve dinamik olarak devredebilmek için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmak zorundayız. Öyle ki yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi koşullarda geleceğe hazırlanması, çağın gerektirdiği donanım ve bilgiye kavuşabilmeleri için eğitimleri başta olmak üzere millet olarak onları en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Covit 19'a karşı yapılan mücadele gereği gençlerimizle birlikte 101.yılın coşkusunu evlerimizde onlarla aynı heyecanı hissederek kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA