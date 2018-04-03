Gagiad Yönetim Kurulu Üyelerinden Tugay Komutanı Ekiyor'a Ziyaret

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel beraberinde 13. dönem yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'u makamında ziyaret etti.

Ziyaratte, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD ailesi olarak en büyük önceliklerinin Gaziantep halkı ve şehri olduğunu,25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'e hizmet edeceklerini vurguladı. Tezel, yeni yönetim kurulu olarak Gaziantep'in ve bölgenin sosyal,ekonomik gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek olacaklarını aktararak, "Gaziantep tarihte olduğu gibi bugün de vatan ve millet unsurlarını ön planda tutan kahraman bir şehirdir. Bugünde bu değerlerimiz değişmemiştir. Ordumuza ve sizlere Zeytin Dalı operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunmayı borç biliriz. Sizlerin özverili çalışmaları bizlere her zaman güç vermektedir. Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Dernek yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ekiyor, GAGİAD'ın Gaziantep için önemli bir sivil toplum kuruluşunu olduğunu söyledi. Ekiyor, ayrıca kuruluşların daha fazla projelerde bulunması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerinin daha faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Ziyaret Tezel tarafından GAGİAD Hatıra Ormanında, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor adına dikilen 27 fidan sertifikası ve plaket takdimi ile sona erdi. - GAZİANTEP