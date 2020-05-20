GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret'in sektörlere etkisini konuştu
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GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret'in sektörlere etkisini konuştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yeni Normal Buluşmaları toplantıları kapsamında canlı yayında Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar'ı ağırladı.

GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret'in sektörlere etkisini konuştu
20.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:52

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yeni Normal Buluşmaları toplantıları kapsamında canlı yayında Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar'ı ağırladı.

GAGİAD resmi instagram hesabından canlı yayınlanan programda, değişen dünya şartlarında ticari alanlardaki stratejik değişimler, tüketici eğilimleri ve teknolojik gelişmelerle beraber yükselişe geçen E-Ticaretin Covid-19 ile birlikte ticari alandaki değişimleri gibi konular ele alındı.

Konuşmasına gençlerin bayramını kutlayarak başlayan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışı, zor şartlar altında bizlere kurtuluşun yolunu açmıştır. Atatürk'ün bu önemli günü gençlere armağan etmesi, geleceğimiz mirasçıları olan gençlerimize ne kadar güvendiğinin bir ispatıdır. Bizlere düşen de bu değerli emaneti layığıyla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır" dedi.

Koçer, "Yeni dönemde E-Ticaretin hem firmalar açısından hem de müşteriler açısından oldukça faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tüketiciler bu alanda istedikleri ürünlere daha uygun fiyattan ulaşırken, firmalar içinse maliyeti biraz daha düşürdüğü için tercih sebebi olmaktadır. Covid-19 ile alışveriş alışkanlıkları değişecek, insanlar daha kontrollü, daha hızlı ve daha hijyenik bir şekilde ürün isteyecek, bu da pazar hacmini arttıracaktır. Unutmamak gerekir ki KOBİ'ler ne kadar güçlüyse ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. Bu yüzden temennim yerli ürünlerimizin uluslararası arenada ürünlerini bir tıkla satabilmesidir" şeklinde konuştu.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ise, "Şuan yaşadığımız pandemi sebebiyle dükkanlarımız kapalı, fabrikalarımız kapasitelerini düşürdü, dışarı çıkamıyoruz. Hem dünyada hem de ülkemizde umutsuzluk havası hakim. Ama bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. O yüzden umutsuz olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. 101 yıl öncesine gidecek olursak, Büyük Önder Atatürk, Samsun'a çıkışıyla milli mücadelemizin fitilini ateşledi. O dönem dünyada İspanyol gribi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'te gribe yakalanmıştı, ama Samsun'a çıkmaktan asla vazgeçmedi. O şartlarla, bugün ki şartları kıyaslarsak bizler kesinlikle daha şanslıyız. Unutmayalım dünya hiç durmayacak, birlik ve beraberlikle biz o günlere yine geleceğiz. Her zaman fırsat var, her güne pozitif uyanmak ve fırsatları düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde E-Ticaretin insanlara nefes alabilecekleri bir kanal olduğunu dile getiren Acar, "Bu kanalı da iyi bir şekilde değerlendirdi insanlarımız. E-Ticaret beklenmeyen bir şekilde hızlı bir biçimde büyüdü. Aslına bakarsak, E-Ticaret, KOBİ'lerle birlikte büyüyen bir alan. Tabi arkasında üretim gücü olması lazım çünkü önemli olan üretim yapabilmek. Trendyol platformuna baktığımızda satış yapanların yüzde 95'i KOBİ. Olaya şöyle bakmamız lazım, Trendyol'un cirosu artıyorsa, KOBİ'lerinde cirosu artıyor demektir. E-Ticarete başlayan KOBİ'lerimiz yurtiçindeki tüketicilere ürünlerini gönderiyor, o arada kendini geliştiriyor, arkasından da yurtdışına açılıyor. Bu yüzden KOBİ'lerin şirketlerinin geleceği için artık mutlaka E-Ticaret sürecine dahil olmaları lazım. Önümüzde dönemde tüketiciler sadece mal ihtiyaçlarını değil, başka alanlarda da ihtiyaçlarını internette karşılayacaklar gibi gözüküyor. Bu da Türkiye ekonomisi için hayırlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep KOBİ ile yaptıkları sözleşmeden de bahseden Ozan Acar, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile bir proje geliştirdik. Bu proje ile pandemi ile ortaya çıkan süreçte Gaziantep'te ki firmaların nasıl E-Ticaret hacmini arttırırız düşüncesiyle Trendyol'dan KOBİ'lerin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda KOBİ'lerimize avantajlı bir paket çalışması yaptık. 30 bin TL'ye kadar yaptıkları satışlarda komisyon almayacağız, böylelikle bu zor dönemde KOBİ'lerimizin yanında olacağız. Trendyol'da Gaziantep butiği açmaya karar verdik. Gaziantep'te üreticilerin tüm ürünlerini tek bir butikte toplayacağız. Böylece tüketiciler Bakırcılar Çarşısında dolaşır gibi, Gaziantep'in butiğinde online olarak dolaşabilecekler. Dijital pazarlama desteği de vereceğiz. Gaziantep Butiğimiz 20.05.2020 tarihinde açılıyor, başvurularımızda 22.05.2020 tarihinde son buluyor. Şuana kadar Gaziantep'te ki satıcı sayımız yaklaşık 500 firma oldu. Umarım bu cumaya kadar bu fırsattan daha çok KOBİ'miz faydalanabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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