GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

01.11.2019 20:57

Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "11. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, açılış konuşmasında, 26 yıldan beri başta ekonomi olmak üzere kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda kente büyük katkı verdiklerini söyledi.

Gaziantep'in her anlamda Güneydoğu'nun öncü ve Türkiye'nin ise sayılı kentleri arasında olduğunu belirten Tezel, bu yıl ödül töreninin 11'incisini düzenlediklerini belirterek, ödüle layık görülen kişi ve kurumlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Törende "GAGİAD Özel Ödülü"ne laik görülen Vali Davut Gül, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Vali Gül, ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'e hizmet etmenin keyif verici olduğunu belirten Gül, "Ben yılın kaymakamı ödülünü alırken çok heyecanlanmıştım, bir de şimdi çok heyecanlandım. Anadolu'nun en kadim kentlerinden olan bu gazi şehre hizmet etmek gerçekten mutluluk verici. El ele verildiği zaman neleri başarabiliriz sorusunun cevabı Gaziantep'tir. Bizler ele ele vermeye devam ettikçe daha yukarılara çıkarız. Türkiye'nin en önemli altıncı ticaret şehriyiz. Bunu daha üst sıralara taşımanın gayreti içinde olmalıyız." diye konuştu.

Törende, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Adnan Bali'nin de aralarında bulunduğu 17 kişiye 15 dalda ödül verildi.

Kaynak: AA