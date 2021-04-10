GAGİAD dikkat edilmesi gereken siber güvenlik önlemlerini konuştu

GAGİAD'ın düzenlediği "Şirketlerde Siber Güvenlik" konulu video konferansta, Siber Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, siber tehdit ve risklere karşı altyapılarının güvenliği ve çözümlerini sağlamak için alınabilecek önlemleri anlattı.

GAGİAD'ın düzenlediği "Şirketlerde Siber Güvenlik" konulu video konferansta, Siber Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, siber tehdit ve risklere karşı altyapılarının güvenliği ve çözümlerini sağlamak için alınabilecek önlemleri anlattı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) siber güvenlik farkındalığını artırmak, güncel siber tehditler ve bunlardan korunmak amacıyla online olarak düzenlediği "Şirketlerde Siber Güvenlik" konulu webi narında, Siber Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun'u konuşmacı olarak ağırladı.

Video konferansın açılış konuşmasını yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Pandemi ile birlikte iş yapış modellerimde değişkenlik gösterdi ve teknolojiyi daha çok kullanır hale geldik. Gelişen ve değişen teknoloji fırsatlar oluştururken içinde risklerde barındırıyor. Uzaktan iş gücünün artması özellikle mobil güvenliğe daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye'de giderek artan siber saldırılar, bugün bütün sektörleri etkisi altına almaktadır. Bu yüzden güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Siber suçların artması ve kötü amaçlı yazılımların tehdidi karşısında şirketler, kendileri için bazı önlemleri almak zorunda olup, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde istenmeyen durumlarla karşılaşabileceklerini unutmamalılar. Bu video konferansla katılımcılara, siber tehditlere karşı kişisel verilerin koruması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Her kurumun bilmesi gereken çalışmalar hakkında temel ipuçlarına dikkat çeken Siber Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, "Bilgi güvenliği, bilginin tehditlere karşı uygun şekilde korunmasıdır. Bilgiyi tehditlerden korumak için bilginin; gizliliğinin gözetilmesi, bütünlüğünün garanti altına alınması, ihtiyaç duyulduğunda erişilir olması sağlanmalıdır. 2020 yılında yaşanan pandemi ile siber saldırılar 6 kat artmış bulunmaktadır. 2021 yılında ise global ölçekte siber güvenliğe 6 Trilyon Dolar harcanması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya gizliliği hakkında bilgiler veren Batuhan Tosun, "Sosyal medya kişilerin birbirleri ile 7/24 etkileşim kurabildiği, dosya paylaşabildiği ve kişilerin hayatlarına dair bilgilerini yayınlayabildiği bir interaktif ortamdır. Gün geçtikçe kişisel hayatın bir parçası olan sosyal medya, aynı zamanda kişi ve kurumlar için büyük tehlikeye de dönüşebilmektedir. Kişilerin, zaman zaman gerçek ve gerçek olmayan kişi ve kavramları ayırt etmesindeki ince çizgiyi silen sosyal medya ortamında, kötü niyetli kişiler aktif rol oynayabilmektedir. Tanımadığınız bir kişi ile iletişim kurarken kişinin; soru sorduğunuzda rahatsız olması, sürekli olarak yetkili olduğunu öne sürmesi, bildiğiniz konu ile ilgili isimleri art arda sıralaması, sürekli olarak aciliyet üzerine vurgu yapması, iltifat etmesi veya kur yapması gibi durumlar şüphe uyandırmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı