GAGİAD'dan "Genç Gaziantep Kodluyor" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAGİAD'dan "Genç Gaziantep Kodluyor" projesi

15.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:27
GAGİAD'dan

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Destek Programı kapsamında "Genç Gaziantep Kodluyor" projesi ile Gazikent Gençlik Merkezine robotik kodlama atölyesi kuracak.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Destek Programı kapsamında "Genç Gaziantep Kodluyor" projesi ile Gazikent Gençlik Merkezine robotik kodlama atölyesi kuracak.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep'te teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla "Genç Gaziantep Kodluyor" adlı projeyi hazırlayarak, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Destek Programı'na başvurdu. Değerlendirme sonrası başarılı bulunan ve destek almaya hak kazanan proje, Gaziantep'te bulunan Gazikent Gençlik Merkezinde kurulacak atölyede hayata geçirilecek.

Yapılan basın açıklamasında proje hakkında bilgi veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "GAGİAD olarak, ülkemize ve şehrimize faydalı projeleri hayata geçirmek bizler için çok önemli. Kuracağımız robotik kodlama atölyemizde öğrencilerimize analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri kazandırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını arttırabilmek, kendilerini ifade edebilmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Teknoloji sürekli gelişiyor, kendini yeniliyor. Bu kapsamda geleceğin dili olan robotik kodlama sağladığı kazanımlarla çocuklarımıza farklı bakış açıları kazandıracaktır. Nihai hedefimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirmektir" dedi.

Koçer, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızda bilimin ışığında yapılacak eğitimlere çok önem veriyor ve destekliyor. "Genç Gaziantep Kodluyor" projemize ve ülke genelinde birçok projeye destek veren Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm bakanlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Kuracağımız bu atölye umarım gençlerimiz için teknolojiye atılan güzel bir adım olur ve uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atarlar" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Nükhet Duru Birol Güven Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAGİAD'dan "Genç Gaziantep Kodluyor" projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:38:14. #1.15#
title