Gagiad'dan Gazişehir'e Tam Destek

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel Süper Lig yolunda Gazişehir Futbol Kulübüne başarı dileklerini iletti.

Gazişehir Futbol Kulübünün Osmanlıspor ile yapacağı müsabaka öncesi Süper Lig yolunda başarılar dileyen ve takımı yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel,"Süper Lig yolunda 3 adımımız kaldı. İlk adımımızı yarın saat 21.00'de atacağız. Gazişehir Play Off'a kalarak üzerine düşeni yaptı. Bizde kent olarak takımımıza destek çıkıp Yeni Gaziantep Stadyumunu doldurarak takımımıza destek olmalıyız. Zafere hep birlikte inanıp, birlik ve beraberliğimizi bu maçta göstermeliyiz" dedi. Osmanlıspor maçının büyük önem taşıdığını hatırlatan Tezel, "Bu zorlu mücadelede GAGİAD olarak Gazişehir'i yalnız bırakmayacağız. Çünkü genç işadamları olarak takımımızın süper lig yolunda başarıya ulaşacağına inancımız tam. Bu başarıyla şehrimize özlenen futbol heyecanı ve futbol ruhu tekrar gelecektir. Gaziantep bunu fazlasıyla hak ediyor. Gazişehir Futbol Kulübüne Osmanlıspor maçında başarılar dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA