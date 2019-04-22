Gagiad'dan Fadıloğlu'na Ziyaret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yönetim kurulu üyeleri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette, Başkan Fadıloğlu'na yeni dönemde başarılar dileyen Gaziantep Genç İşadamları Başkanı Bora Tezel, seçim sonuçlarının bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Tezel, "Gaziantep'in başarısında hem belediyelerimizin hem de üretken halkımızın çok önemli katkıları var. Bu kıymetli hizmetlerinden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz. Yeni dönemde de kentimize kazandıracağı güzide projelerine, biz de GAGİAD Ailesi olarak her türlü hizmeti vereceğiz" dedi.

GAGİAD Yönetim Kurulu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise GAGİAD'ın hep örnek projelerle fark oluşturan işlere imza atmayı başardığını vurgulayarak, "Şehitkamil Belediyesi olarak, şehrimiz için farkındalığımızı ortaya çıkarabilecek projeler ortaya çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda kentimize vermiş olduğunuz destek çok anlamlıdır"diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, GAGİAD Yönetim Kuruluna başarılar diledi. Görüşme, hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA