Gagiad'dan Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a Ziyaret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.

Ziyarette, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, derneğin yeni yönetim Kurulu üyelerini Emniyet müdürü Karaduman ile tanıştırdı. Tezel, GAGİAD kuruluşundan bugüne çizgisini hiç bozmadan ilerleyen, şehri ve ülkesi için çalışan bir dernek olduğunu belirterek" Bizler 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak da şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Gaziantep her geçen gün gücüne güç katan üretken bir şehirdir. Şehrimiz bugüne kadar emin adımlarla yürüyerek başarılı şehirler arasında yer almaktadır. Şehrimizin daha da başarılı olması için her türlü hizmete hazırız" dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise GAGİAD'da yeni dönemine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Gaziantep'te, sanayicilerimiz, işadamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve halkımız Gaziantep'in için çalışıyor ve üretiyor. Bu anlamda Gaziantep ülkemize örnek teşkil eden güçlü bir şehirdir. Yeni Döneminizdeki çalışmalarınızda başarılar dilerim" şeklinde konuştu. Görüşme GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'in, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a GAGİAD Ormanına dikilmiş 27 adet fidan sertifikası takdimi ile sona erdi.

Belediye Başkanı Fadıloğlu ile de görüştüler

GAGİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerini Fadıloğulu ile de tanıştıran Tezel, "25 yıldır emin adımlarla yürüyen derneğimizin, her zaman olduğu gibi öncelikleri şehri ve ülkesidir. Bu önceliklerimiz, bize yön vererek çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize anlam katmaktadır. Gaziantep sürekli gelişen ve kendini yenileyen aktif bir şehir. Özellikle de Belediyelerimizin çalışmaları ve hizmetleri şehrimizin kalkınmasında büyük önem arz ediyor. Şehrimize kıymetli hizmetlerinden dolayı sizlere teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Fadıloğlu ise, "GAGİAD örnek ve fark oluşturan çalışmalarda yer alan, şehrine ve ülkesine hizmet etmeyi hedef haline getirmiş önemli bir kuruluştur. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şehrimiz ve ülkemiz için başarılı projelerde işbirliği içerisinde olmaktan memnun oluruz" diye konuştu.

Görüşme GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora TEZEL tarafından GAGİAD Ormanında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan FADILOĞLU adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ile sona erdi. - GAZİANTEP