Gagiad'dan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, mesaj yayımlayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Tezel yayımladığı mesajında, "Toplumumuzun en iyi şekilde haber alma hakkını elde etmesi için canla başla çalışarak bu önemli görevlerini yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım. Özellikle gazetecilerimiz, toplumdan gelen her isteği olduğu gibi yansıtarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumunda yer almaktadırlar. Toplumumuza doğru haber vererek onurlu, erdemli ve vicdanlı bir şekilde çok önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletimizin duygularına ses olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir' ilkesinden hareketle, çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP