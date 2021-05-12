GAGİAD'dan bayram kutlaması
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GAGİAD'dan bayram kutlaması

GAGİAD'dan bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesaj ile İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesaj ile İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, bir bayrama daha kavuştuk. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl Ramazan ayınısevdiklerimizle bir arada karşılayamasak ta şimdilik evlerimizde kalarak ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edip, küçüklerin kapımızı çalmalarını bekleyeceğimiz bayramları yakın zamanda tekrar yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Nice bayramlar görmek için bu bayram fedakarlık yapalım. Ramazan ayı insanlar için arınma ve yenilenme vesilesidir. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma zamanıdır. Hüznün yerini sevince bıraktığı, sofralarımızda bu ayın getirdiği bolluk ve bereketin, gönüllerimizde huzurun eksik olmadığı, rahmetin üzerimize yağdığı bu ay;aile bağlarımızın güçlendiği, hoşgörü ve barış ortamını pekiştirdiğimiz bir aydır. Bu Ramazan'da dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının yüceltildiği, güler yüzle geçireceğimiz bir bayrama ulaşmanın sevincini yaşayalım" ifadelerine yer verdi.

Dünya genelinde yaşalan Müslümanlara yapılan zulümlere de dikkat çeken Koçer, "Şuan Filistin'de dökülen kan ve gözyaşı içinde yaşanan insanlık dışı muamelelerin bir an önce son bulmasını ve Ramazan ayı münasebetiyle orada ki halkın yaralarının sarılmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insanlık dramlarının sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en üst seviyelerde olduğu bayramlarımızda,hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice yarınlar diliyorum.

Bu duygu ve düşünceler ile üyelerimiz başta olmak üzere; şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış, huzur ve refah getirmesitemenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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