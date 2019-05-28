GAGİAD Başkanı Tezel'den "İSO 500" de yer alan firmaları tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 raporu açıklandı. Gaziantep'ten 24 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını dile getiren GAGİAD Başkanı Bora Tezel bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizerek firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Gaziantep'ten 24 firma yer aldı. Bunun Gaziantep için yakalanan büyük bir ivme olduğunu söyleyen Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel listeye giren firmaları tebrik etti. Firmaların hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik büyüklüğüne katkı sağladıklarını dile getiren GAGİAD Başkanı Bora Tezel; "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2017 yılında 652,7 milyar TL olan üretimden net satışları 2018 yılında yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar TL'ye çıktı. Finansman maliyetlerine rağmen büyümeye devam eden bir Türkiye var. Önümüze çıkan engellere takılmayarak ülkemizin ve şehrimizin üretim azminin devam etmesinin son derece memnuniyet verici olduğu kanaatindeyim. Gaziantep, Türkiye'nin ticaret merkezi olma yönünde çok büyük adımlarla ilerlemektedir. Sanayinin mihenk taşlarından biri olan nadide şehrimiz gerek ithalat ve ihracatımızın sürekliliği gerekse ekonominin canlı tutulması yönünde büyük çaba sarf etmektedir. Yaşanan zorluklara rağmen 2018 yılında 7 milyar dolar sınırında ihracatla rekor kırdık. 2019 yılının ilk 4 ayında da ülke ortalamasının çok üstünde bir ihracat gerçekleştirdik. Bu anlamda 2019 yılı itibarı ile bizleri sevindiren ve geleceğe dair umutlandıran bir hareketlenmenin olduğuna tanık oluyoruz" dedi.

Gaziantepli sanayicilerin yılmadan, devamlı üreterek başarı öyküleri yazmaya devam edeceğinden şüphe duymayan Tezel, "Sanayicilerimiz bundan sonrada, değer yaratmaya, ilklere imza atmaya ve topluma hizmet sunmaya devam edeceklerdir. Hızla küreselleşen dünya üzerinde Türkiye'nin hak ettiği yeri alması için, üzerine düşen görevleri yerine getirme gayreti içinde olan ve her türlü gelişmeyi ve yeniliği yakından takip eden 24 değerli Gaziantepli sanayicimizin 12'sinin GAGİAD üyesi olması bizi ayrıca mutlu etmiştir. 2019 yılında bu sayının artacağına inancım tam. Dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve İSO 500'de yer almalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA