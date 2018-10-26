Gagiad Başkanı Tezel'den 29 Ekim Mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel Cumhuriyetin 95.yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel yayımladığı mesajda, "Çok büyük zorluklarla elde ettiğimiz vatanımızın cumhuriyetinin 95.yılını büyük bir mutluluk, coşku ve onurla kutluyoruz.Özellikle genç neslin cumhuriyetin ne büyük zorlukla elde edildiğini ve değerlerinin ne anlama geldiğini daha da iyi anlaması gerektiği bu günlerde en başta bizlere ve değerli öğretmenlerimize büyük rol düşmektedir. Her şeyin en iyisine layık güzel ülkemizi bekleyen aydınlık günler için cumhuriyet değerlerinin yolumuza ışık tutmasını diliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendiniz için değil,bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, sözünü ilke edinmeye devam edeceğiz" ifadelerin kullanan Tezel, bu bağlamda Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak, daha aydınlık bir Türkiye için birlik ve beraberliğimize daha çok sahip çıkmalı ve korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Tezel'in mesajında, "Cumhuriyetimizin 95.yılını kutluyor, bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı ve bayrağı için tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi rahmetle, milletini korkusuzca savunan gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadeleri de yer aldı - GAZİANTEP