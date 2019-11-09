GAGİAD Başkanı Tezel'den 10 Kasım mesajı

09.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:57

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Tezel, yayımladığı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Tezel mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tüm dünyaya örnek olan büyük devlet adamı, Türkiye'nin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'inci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerinde yer alan güçlü Türkiye hedefine ulaşabilmek için bugün bizler de hep birlikte kuşaktan kuşağa ödün vermeden mücadele ederek ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak adına azim ve kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürümeli ve ülkemize sahip çıkmalıyız. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun bizlere bıraktığı eserleri geliştirerek onun yaktığı meşaleyi taşıma gayretini yinelediğimiz bir gündür. Atatürk'ün fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle bundan sonra da ilkeleri ışığında yolundan hiç ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz. Gelecek nesillerimizin de cumhuriyetimize, demokrasimize, ekonomimize ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaklarına inancım tamdır" ifadelerine yer verdi.



Tezel, "Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet bir kez daha anıyor, değerli hatıralarını şükranla bir kez daha yad ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA