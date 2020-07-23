GAGİAD Başkanı Koçer'den Basın Bayramı mesajı
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GAGİAD Başkanı Koçer'den Basın Bayramı mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesa ile Basın mensuplarının bayramını kutladı.

GAGİAD Başkanı Koçer'den Basın Bayramı mesajı
23.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:34

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesa ile Basın mensuplarının bayramını kutladı.

GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, "Basın demokratik ve çağdaş toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. Doğru ve gerçek bilgiyi öğrenebilme ve kamuyu doğru bir şekilde aydınlatma göreviyle hayatımızda önemli bir misyonu gerçekleştiren basın, toplumumuzun aynası, gözü, kulağı ve vicdanıdır. Bu noktada basınımızın objektif, tarafsız, ilkeli olması herkes için büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" ifadeleriyle basınımızın önemli misyonunu en güzel şekilde belirtmiştir. Her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içinde olan basın sektörü oldukça saygın ve yeri son derece kıymetlidir" ifadelerine yer verdi.

Yerel basının önemini ve çalışmalarını takdir ettiği dile getiren Koçer, "Gazi şehrimiz için hayata geçirilen tüm proje ve faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizi hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle basında görevi başında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diler, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran başta Gaziantep basını olmak üzere zor şartlarda bu görevi yapmakta olan kıymetli basın mensuplarımızla birlikte ülkemizde kitüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık,başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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