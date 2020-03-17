GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
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GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:10
GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.


GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesajında milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı Çanakkale Savaşı'nın, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancıyla verdiği mücadele insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu destan yazılırken Türk milleti hangi şart altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini en açık bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bu eşsiz destanı yazan atalarımız Anadolu Coğrafyasını sonsuza dek Türk vatanı kılmıştır.Bugün bizlere düşen görev, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bizlere emanet edilmiş bu topraklara, aynı bilinçle sahip çıkmak ve bizden sonrakilere vatan sevgimizi devretmektir.Unutmamalıyız ki geçmişte atalarımız Çanakkale'de milletine ve vatanına nasıl sahip çıktıysa bizler de bugün aynı şekilde her tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktayız. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin muazzez hatırası değil, geleceğimize de aydınlatan bir fenerdir. İşte bu yüzden 18 Mart tarihi, büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz vatanımıza sahip çıkıp, irademizin tazelendiği ve güçlendiği günü ifade eder" ifadelerine kullandı.


Koçer mesajında, "Bu büyük zaferin 105. yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını ortaya koyarak 'Çanakkale Geçilmez' dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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