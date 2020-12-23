Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü kutlandı
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Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü kutlandı

23.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:45
Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü kutlandı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta düzenlenen törene, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Başkanı Vladimir Kısa, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Vlah, burada yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerde yaşayan Gagauz Türklerinin kendi topraklarına dönmelerini istedi.

Gagavuzların çalışkan olduğunu belirten Vlah, "Gagauzlar, kendisinin güvenilir ortak olduğunu defalarca kanıtladı." dedi.

Gagauz Özerk Yeri'nin, 26 yıl içinde yaşadığı olaylardan birçok ders çıkardığına dikkati çeken Vlah, "Bu, gelişimde daha üst seviyeye geçiş yapmak için hazır olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Başkanı Vladimir Kısa da merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1994'te Moldova ile Gagauz Özerk Yeri arasında arabulucu rolü üstlendiğini hatırlatarak, "Gagauz yönetiminin Moldova yönetimi ile özenli çalışması sonuç verdi. Böylece tüm dünya, Gagauz Özerk Yeri'nin 23 Aralık 1994'te oluştuğunu öğrendi." ifadelerini kullandı.

Gagauz Özerk Yeri

Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Gagauz Türkleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde 19 Ağustos 1990'da Gagauz Cumhuriyeti'ni ilan etmişti.

Herhangi bir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyet, kendi varlığını 1994'e kadar sürdürmüştü.

Gagauz Özerk Yeri ise 23 Aralık 1994 tarihinde Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuştu.

Toprak bütünlüğü olmayan Gagauz Özerk Yeri, Başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere üç şehir ile yaklaşık 25 köyden oluşuyor.

Gagauzlar, 1994'te Türkiye'nin de katkısıyla kazandığı özerklik haklarını zamanla kaybetme endişesini yaşıyor.

Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagauz Türkleri, stratejik ortaklık düzeyine taşınan Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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