Gagauz Özerk Yeri'nden Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Erdoğan'a taziye mektubu
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Gagauz Özerk Yeri'nden Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Erdoğan'a taziye mektubu

Gagauz Özerk Yeri'nden Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Erdoğan'a taziye mektubu
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vlah, Erdoğan'a gönderdiği mektupta orman yangınlarının büyük felaket olduğunu belirterek "Bu zor zamanda, felaket karşısında ulusal birliğin korunması çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Vlah, şunları kaydetti:

"Kendim ve Gagauz halkı adına, kardeş Türk halkına içten taziyelerimi iletiyorum. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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