Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" etkinliği

18.08.2019 22:00

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde "Kilim Günü" kutlandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin Gaydar köyünde düzenlenen etkinliğe, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Moldova Parlamento Başkan Yardımcısı Monica Babuc ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Vlah, burada yaptığı konuşmada, günün önemine işaret ederek, "Gagauz kilimi, Gagauz halkının ruhudur. Bu tür güzel geleneklerimizi korumamız lazım." dedi.

Parlamento Başkan Yardımcısı Babuc da Moldova'da kültür çeşitliliğine dikkati çekerek, "Moldova'da yaşayan halkların kültürü tek bir kolyede birleşiyor. Gagauz yönetiminin, Gagauz kültürüne yeni renkler kattığını görmek mutlu vericidir." ifadelerini kullandı.

Gagauz kültürüne has renkli kilim ve halıların sergilendiği etkinlikte, Gagauz yemekleri ikram edildi.

Etkinlik, Gagauz türkülerin okunması ve yöresel halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Kaynak: AA