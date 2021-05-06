Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Bayramı kutlandı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanması ve toprağın bereketlenmesini simgeleyen Hıdırellez Bayramı kutlandı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanması ve toprağın bereketlenmesini simgeleyen Hıdırellez Bayramı kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda kutlanan Gagauz Türklerinin milli bayramı dolayısıyla online program düzenlendi.

Gagauz geleneklerin gösterildiği programda, Gagauz Türkçesinde şarkı ve şiirler söylendi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gagauz halkının Hıdırellez Bayramı'nı tebrik ederek, "Hıdırellez, Gagauz kültürünün önemli bir parçasıdır. Kültür ise farklı karakterlere sahip olan bizleri birleştiren ana unsurdur." ifadelerini kullandı.

Bayramın Kovid-19 nedeniyle bu yıl da sanal ortamda kutlandığına dikkati çeken Vlah, şunları kaydetti:

"Bu yıl kendimizi korumak için etkinliklerden vazgeçmek zorundayız. Aile ortamında kendi geleneklerimizi yaşatarak gelecekle ilgili plan kuracağız. Gelecekte Hıdırellez'i geleneklerimize uyarak kutlayabileceğimizden eminim. Bu zor zamanda herkesin umudunu kaybetmemesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu