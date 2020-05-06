Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı
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Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı

Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Bayramı Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda kutlandı
06.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:54

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanması, toprağın bereketlenmesi ve yazın başlamasını müjdeleyen Hıdırellez Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda kutlandı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanması, toprağın bereketlenmesi ve yazın başlamasını müjdeleyen Hıdırellez Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda kutlandı.

Hıdırellez Bayramı dolayısıyla Gagauz şarkıcılar online konser düzenledi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gagauz halkının Hıdırellez Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın önemine işaret eden Vlah, "Bu bayram, Gagauz halkının çalışkan olduğunu ve dedelerden kalan adetlere saygı duyduğunu gösteriyor. Herkese sağlık ve bereket dilerim." ifadesini kullandı.

Bu arada, Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 476, ölü sayısı 143, iyileşen sayısı da 1658 olarak açıklanmıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri'nde vaka sayısının 122 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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