Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah şiir okuduğu video paylaşarak 'ana dil gününü' kutladı
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı
27.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:06
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.
Mesajında Gagauz halkının "Ana Dili Günü"nü tebrik eden Vlah, dilin korunmasının önemine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com