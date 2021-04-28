Gagauz aydın Mihail Çakir, 160. doğum gününde Kişinev'de anıldı
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Gagauz aydın Mihail Çakir, 160. doğum gününde Kişinev'de anıldı

Gagauz aydın Mihail Çakir, 160. doğum gününde Kişinev'de anıldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Gagauz Türklerinin aydını Mihail Çakir, 160. doğum gününde Moldova'nın başkenti Kişinev'de mezarı başında anıldı.

Gagauz Türklerinin aydını Mihail Çakir, 160. doğum gününde Moldova'nın başkenti Kişinev'de mezarı başında anıldı.

Gagauz dili üzerine çalışmalarıyla bilinen din adamı Çakir'in mezarı başında düzenlenen anma törenine, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Maruneviç Bilim Araştırma Merkezi Müdürü İrina Konstantinova, bazı din adamları ve çok sayıda kişi katıldı.

Vlah, burada yaptığı konuşmada, Çakir'in Gagauz halkının birleştirilmesi yönünde adımlar attığını belirtti.

Çakir'in Gagauz Türkçesinde yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Vlah, "Çakir'in çalışmaları, Gagauz dilimizi güçlendirmemiz ve geliştirmemize bugün de yardımcı oluyor. Çocuklarımızın bu çalışmaları okuması ve bilmesi gerekiyor." dedi.

Vlah, "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü"nün de Çakir'in doğum gününde kutlandığına dikkati çekti.

Gagauz milliyetçi Mihail Çakir

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı.

"Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabının yazarı Çakir, Hıristiyan dini metinleri ve İncil'in bazı parçalarını Gagauz diline çevirdi.

Gagauz dilinde ilk gazete "Hakikatin Sesi"ni 1908'de çıkaran Çakir, 8 Eylül 1938'de vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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