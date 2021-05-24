Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar Kurtarılan martıya tuttukları balıkları yedirdiler Çevreye atılan misina ve balıkçı iğneleri bu kez Antalya'da bir martının gagasına dolandı.

Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar

Kurtarılan martıya tuttukları balıkları yedirdiler

ANTALYA - Çevreye atılan misina ve balıkçı iğneleri bu kez Antalya'da bir martının gagasına dolandı. Teknesine konan martının gagasında misinayı gören balıkçı, martı ile birlikte karaya gelerek, çevredekilerin yardımı ile dolanan misinayı martının ağızından çıkardı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, teknesine konan martının gagasına misina dolandığını fark eden balıkçı, martıyı balıkçı barınağı diye adlandırılan liman bölgesine getirdi. Çevredeki balıkçıların yardımı ile dolanın misinayı, martının ağızından çıkartıldı. Martının ağızından misinayı çıkaran balıkçılar ise tuttukları balıkları martıya yedirdi. Yürekleri ısıtan görüntü, olay yerinde bulunan bir vatandaşın çektiği telefon kamerasına yansıdı.

Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar
Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar
Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar
Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Burcu Biricik Meltem Miraloğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gagasına misina dolanmış martıyı böyle kurtardılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 13:57:19. #1.15#

title