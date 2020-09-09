Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
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Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı

SAMSUN'da gagası ve ayağına olta takılması sonucu yaralanan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarılıp, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
09.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:55

SAMSUN'da gagası ve ayağına olta takılması sonucu yaralanan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarılıp, tedavi edilerek doğaya bırakıldı. 

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşen ve sağlıkçı komşusu İsmail Keskin, sabahın erken saatlerinde evlerinin önünde yaralı bir martı gördü. Gagasına olta takılıp, yaralandığı anlaşılan martı, çırpındıkça oltanın diğer iğnesini de ayağına taktı. Yaralı martı, götürüldüğü sağlık personeli İsmail Keskin'in müdahalesiyle oltadan kurtarıldı. Tedavi edilen martı, doğaya bırakıldı. Evlerinin bahçesine taşıdıkları martıyı kurtarmak için mücadele veren Samsun Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy, balıkçılara seslenerek, "Tamam çok güzel balıkları tutuyorsunuz da, yaptığınızı beğendiniz mi? Bırakmışsınız olta ucunuzu, bir ucu martının gagasına bir ucu da ayağına takılmış. Sabahın 7.30'unda bu yavru benim evimin önüne gelerek yardım istedi. Yapmayın, canlara kıymayın. Sizin dikkatsizliğinizden dolayı bu hayvanlar neden ölsünler" dedi.


Kaynak: DHA

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