Gagarine Filmi Gagarine filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gagarine filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kırmızı tuğlalarıyla özdeşleşen Paris’in banliyölerinde yaşayan 16 yaşındaki Youri, kozmonot olmanın hayalini kurar. Yaşadığı yerin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öğrenen Youri, harekete geçmeye karar verir. Suç ortakları Diana, Houssam ve semt sakinleri ile birlikte Youri, şehri kurtarmak için direnişe geçer. Yönetmen: Fanny Liatard, Jeremy Trouilh Senaryo: Jeremy Trouilh, Fanny Liatard, Benjamin Charbit Oyuncular: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant, Cesar 'Alex' Ciurar, Rayane Hajmessaoud, Meta Mutela, Ion Roman, Florin 'Beti' Opasche, Ibrahim Gilbert, Diarra Dagnon, Sara Allazkani, Kessiah Vossah, Hassan Baaziz, Salim Balthazard, Elyes Boulaïche, Fabrice Brunet, Jacques Cissoko, Mamadou Cissoko, Hassoun Dembele, Jean 'Charle' Ehiman, Serge Ehiman, Mahamadou Fofana, Houssam Houat, Mahamadou Kebe, Fady Nasser, Victor Prieur Marnier, Bakary Kebe Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Gagarine Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Fransa Orijinal Dili: Fransızca Filmin Süresi: 95 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 19.03.2021 Gagarine Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com