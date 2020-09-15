Gagarine Filmi
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Gagarine Filmi

Gagarine filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gagarine filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Gagarine Filmi
15.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:57

Kırmızı tuğlalarıyla özdeşleşen Paris’in banliyölerinde yaşayan 16 yaşındaki Youri, kozmonot olmanın hayalini kurar. Yaşadığı yerin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öğrenen Youri, harekete geçmeye karar verir. Suç ortakları Diana, Houssam ve semt sakinleri ile birlikte Youri, şehri kurtarmak için direnişe geçer.

Yönetmen: Fanny Liatard, Jeremy Trouilh

Senaryo: Jeremy Trouilh, Fanny Liatard, Benjamin Charbit

Oyuncular: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant, Cesar 'Alex' Ciurar, Rayane Hajmessaoud, Meta Mutela, Ion Roman, Florin 'Beti' Opasche, Ibrahim Gilbert, Diarra Dagnon, Sara Allazkani, Kessiah Vossah, Hassan Baaziz, Salim Balthazard, Elyes Boulaïche, Fabrice Brunet, Jacques Cissoko, Mamadou Cissoko, Hassoun Dembele, Jean 'Charle' Ehiman, Serge Ehiman, Mahamadou Fofana, Houssam Houat, Mahamadou Kebe, Fady Nasser, Victor Prieur Marnier, Bakary Kebe

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Gagarine

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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