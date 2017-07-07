Gaga Gölü'ne 25 Bin Sazan Salındı

Ordu'nun önemli turizm mekanları arasında yer alan Gaga Gölü'ne 25 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'ne sazan yavrusu salındı.



Ekipler, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesislerinden temin edilen 25 bin yavru balığı, sportif balık avcılığının geliştirilmesi amaçlanan göle bıraktı.



Uygulamanın, kentte sportif balıkçılığın gelişmesi ve turizme yönelik çalışmalara da katkı sunacağı belirtiliyor.



Yetkililer, vatandaşları projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkları avlanmamaları yönünde uyarıyor.



Proje kapsamında gelecek yıl farklı balık türlerinin ildeki su kaynaklarına bırakılarak çoğalmasının sağlanacağı kaydedildi.