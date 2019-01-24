Gaffar Okkan'ın Şehit Edilişinin 18. Yılı Anma Programı

Diyarbakır'da, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehadetlerinin 18. yılında anma programı düzenlendi.

Polisevinde Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, devlet, bayrak, milletin huzur ve güvenliği için şehit olanları rahmetle andığını söyledi.

Kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Güzeloğlu, "Bu büyük devlet, dualı millet kararlılıkla yoluna ve ufkuna bakacak. Gelişerek, güçlenerek dosta güven düşmana ürperti verecek." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise 24 Ocak 2001 yılında şehit edilen Okkan ve silah arkadaşları anısına düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Programa, ismi "Ali Gaffar" olan çocuklar, şehit yakınları, gaziler ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla da katıldı.

Kaynak: AA