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Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı

Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 21'inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Eskişehir'de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 21'inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 6 yıl görev yaptığı Eskişehir'de ölümünün 18'inci yılında anıldı. Cuma namazı öncesinde Reşadiye Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif'e çok sayıda vatandaş ve polis memuru katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı

Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı

Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı

Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Eskişehir, Şehit, Yerel, Haber

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