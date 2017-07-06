Gael Clichy Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesin olan Clichy'i renklerine bağladı. Dev rakibine transfer çalımı atan geçen sezonun iddialı takımı Başakşehir, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. İstanbul'a getirdiği Fransız futbolcuyla el sıkışan Başakşehir, yarın resmi sözleşmeyi tecrübeli savunmacıya imzalatacak.



Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti...



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