GADEM'den madde bağımlığı semineri

24.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:39

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi

Seminere İznik Belediyesi Personeli, Okul Müdürleri ve Rehber Öğretmenler, Muhtarlar ve Din Görevlileri katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi GADEM (Gençlik ve Aile Destek Merkezi) Sosyologlarından Hülya Özkan Timur sunum eşliğinde "Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları" hakkında çalışmaları aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi görevlisi Sosyolog Hülya Özkan Timur verdiği eğitimde, bağımlılığın oluşma şekli, bağımlılık yapıcı maddeler, çocuklarımızı-gençlerimizi zararlı maddelerden koruma yolları, bağımlı olan kişilerin tedavi süreçleri gibi hem koruyucu hem de önleyici durumları seminere katılanlara aktarmıştır.

Kaynak: Bültenler