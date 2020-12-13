Gabriel Margarit: "Oyuncularımız yürekleriyle mücadele ettiler"
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Gabriel Margarit: "Oyuncularımız yürekleriyle mücadele ettiler"

13.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:00
Gabriel Margarit:

Başakşehir karşısında alınana galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Oyuncularımız yürekleriyle mücadele ettiler.

Başakşehir karşısında alınana galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Oyuncularımız yürekleriyle mücadele ettiler. 3 puan için her şeyi yaptılar" dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Çok mutluyuz çünkü son sezonun Türkiye şampiyonuna karşı galibiyet aldık. Maç 100 dakika civarı oynandı. Sadece yarım hatayla yediğimiz bir gol var. Oyuncularımız yürekleriyle mücadele ettiler. 3 puan için her şeyi yaptılar. Çok iyi ekip kuran bir hocamız var. Gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Umarım bu sezon, geçen sezondan daha iyi yerde noktalarız" ifadelerini kullandı.

Galibiyeti şehre ve taraftarlara armağan ettiklerini aktaran Margarit, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında da olumlu bir sonuç almayı umduğunu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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