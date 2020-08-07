Gabriel Jesus'un 2019-20 Sezonu Premier Lig'de Attığı Goller
Manchester City'nin Brezilyalı forveti Gabriel Jesus, 2019-20 sezonu boyunca 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonunda attığı goller Dugout farkıyla sizlerle.
07.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:18
Manchester City'nin Brezilyalı forveti Gabriel Jesus, 2019-20 sezonu boyunca 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonunda attığı goller Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout