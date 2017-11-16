Gabriel, Bassil ile Görüştü - Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Lübnan'ın birliğinin ve istikrarının korunamayacağı noktasında tüm Avrupa ülkelerinin ve birçok dünya ülkesinin büyük endişeleri olduğunu, kendisinin de bu endişeleri paylaştığını söyledi.



Gabriel, başkent Berlin'de, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.



Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Gabriel, yıllarca iç savaşı yaşayan Lübnan'da sağlanan istikrarın, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa ettiğini açıklamasından ve ülkesini terk etmesinden sonra yeniden bozulma aşamasına geldiğini belirterek, "Lübnan'ın birliğinin ve istikrarının korunmasını istiyoruz." diye konuştu.



Gabriel, Lübnan'ın birliğinin ve istikrarının korunamayacağı konusunda tüm Avrupa ve birçok dünya ülkesinin büyük endişeleri bulunduğunu, kendisinin de bu endişeleri paylaştığını dile getirdi.



Lübnan'da yeniden olası çatışmaların yaşanabileceğine ve bunların komşu ülkelere de sıçrayabileceğine dikkati çeken Gabriel, sorunların çözülebilmesi için Hariri'nin ülkesine dönebilmesine de izin verilmesi gerektiğini ifade etti.



"Hariri'nin ülkesine dönebilmesi hiç kimse tarafından engellenmemeli." diyen Gabriel, Hariri ve ailesini Fransa'ya davet eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu kararını da takdirle karşıladığını kaydetti.



Gabriel, Lübnan'daki tüm siyasi grupları itidale çağırarak, "Lübnan'ın birliği sadece ülke için değil, tüm bölge için önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Yemen'de, Irak'ta ve Suriye'de yaşanan çatışmalara da işaret eden Gabriel, "Dünyanın ihtiyaç duyacağı en son şey bölgede yeni bir kriz." şeklinde konuştu.



Alman Bakan Gabriel, Lübnan'ın 1,5 milyon sığınmacı kabul etmesini de takdirle karşıladıklarını ifade ederek, Almanya'nın bu konuda Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.



"Lübnan, başkalarının elinde oyuncak olmamalı"



Bakan Bassil de ülkesinin iç işlerine karışılmaması ve ülkesine saldırılmaması gerektiğini, ılımlı bir hükümet olarak kendilerine yapılan saldırıların ülkedeki radikal güçlere yarayacağını belirterek, "Lübnan, başkalarının elinde oyuncak olmamalı." dedi.



Ülkesine yönelik saldırıların doğrudan sığınmacıları da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden ve saldırılarla ilgili İsrail'i de eleştiren Bassil, bu konuda Almanya'dan tüm iletişim kanallarını kullanarak kendilerine yardımcı olmasını istediklerini kaydetti.



Bassil, Hariri'nin ülkesine hiçbir kısıtlama olmadan dönmesine imkan verilmesi gerektiğini, Lübnan'ın radikal gruplara karşı mücadelede dünya ülkeleri için en iyi ortak olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle radikalliğin içinde boğulmamıza izin verilmemeli." diye konuştu.